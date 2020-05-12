Долги растут: Минфин одолжил свыше 19 миллиардов гривень

При этом сегодня на аукционе Минфин не предлагал инвесторам ценные бумаги, номинированные в долларах и евро.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 мая привлекло в государственный бюджет 19,39 млрд грн.

Читайте такжеШмыгаль рассчитывает до конца мая подписать новый меморандум с МВФ

Как сообщается на сайте министерства, средства в гривнях получены в результате продажи облигаций на сумму 13,07 млрд грн и 6,32 млрд грн сроком обращения 77 и 196 дней со средневзвешенной ставкой доходности 11,26% и 11,28% годовых соответственно.

При этом сегодня на аукционе Минфин не предлагал инвесторам ценные бумаги, номинированные в долларах и евро.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Министерство финансов Украины, после нескольких недель перерыва, вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вызванная стремительным распространением коронавируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты сократили объем покупки долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.