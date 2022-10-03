Такие действия сохранят производственный потенциал реального сектора экономики и позволят дорогостоящему оборудованию, которое производит товары с высокой добавленной стоимостью, функционировать на территории Украины и в дальнейшем.

В Государственном бюджете на 2023 год, который Кабмин презентовал в стенах Верховной Рады, предлагают предусмотреть гранты на реконструкцию и ремонт имущественных комплексов площадью более 20 000 квадратных метров для релоцированного бизнеса из зоны боевых действий.

Такие предложения к проекту закона №8000 внес народный депутат Украины от политической партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергей Лабазюк.

"Армия прежде всего! Однако экономика – вторая по важности составляющая, которая помогает приближать нашу победу. Поэтому вопрос релокации бизнеса из опасных регионов Украины в области, где нет боевых действий – сейчас самое время! Проект бюджета на 2023 год не предусматривает финансирования восстановления производственных предприятий (например, на западе Украины), где можно было бы разместить релоцированный бизнес. Остановка производственных процессов - это потери в бюджете. Поэтому урезать эту статью расходов сейчас абсолютно неэффективно для государства", - объясняет парламентарий.

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Сейчас основная проблема для отечественной промышленной деятельности – отсутствие имущественных комплексов, которые готовы принять предприятия со сложным циклом производства, говорит Лабазюк. В то же время в Украине есть объекты с нужными коммуникациями и технологическими возможностями, которые только требуют ремонта. Для самостоятельного восстановления у владельцев бизнеса не хватает средств.

Расходы в размере 1 млрд грн предлагается обеспечить путем:

частичного уменьшения финансирования грантов для создания и развития бизнеса, поскольку инвестирование действующих проектов всегда менее рискованно за открытие новых (270 млн грн);

незначительного уменьшения финансирования программы Фонда развития предпринимательства, поскольку реконструкция имущественных комплексов для промышленных предприятий будет способствовать еще более целевому выполнению цели развития предпринимательства (351,1 млн грн;

частичного уменьшения финансирования расходов на ликвидацию неперспективных угледобывающих предприятий (378 млн грн).

"Такие действия сохранят производственный потенциал реального сектора экономики и позволят дорогостоящему оборудованию, которое производит товары с высокой добавленной стоимостью, функционировать на территории Украины и в дальнейшем", - заключает Сергей Лабазюк.