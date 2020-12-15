Существенное финансирование получит инфраструктурное направление.

Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение 89 млрд грн на программу «Большая стройка», 4,5 млрд грн – на развитие «Укрзализныци» и 2,4 млрд грн – на развитие аэропортов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время представления законопроекта в парламенте перед утверждением во втором чтении.

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"Существенное финансирование получит инфраструктурное направление, из которого 89 млрд грн составляет "Большая стройка", 4,5 млрд – обновление железной дороги, новые вагоны, 2,4 млрд грн – развитие аэропортов", - заявил он.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».

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Автор: Павел Степанец