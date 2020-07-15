Зеленский выбирает главу Нацбанка: все кандидаты на должность

Процесс отбора будущего главы Нацбанка вышел на финишную прямую: Зеленский примет решение до среды включительно.

Имя нового главы Нацбанка Украина узнает 17 июля, в этот день планируется голосование в Верховной Раде, рассказывают собеседники из депутатского корпуса и Офиса президента.

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Об этом сообщает Liga.net.

"До голосования три дня, а за кого им придется голосовать, не знает почти никто из депутатов. Те, кто знают, нетрадиционно молчаливы: из Офиса президента пришел строгий запрет раскрывать эту информацию. В Офисе боятся, чтобы потенциального главу НБУ "не сбили" еще до назначения", - говорится в сообщении.

Сейчас процесс отбора вышел на финишную прямую: Зеленский примет решение до среды включительно. "Обсуждение идет в самом узком круге. Кто сейчас фаворит я уже не знаю", - говорит собеседник из Офиса президента.

"Несмотря на конкретные фамилии, есть две группы кандидатов: те, кто, вероятно, продолжит прежнюю политику НБУ, вторые – те, кто удовлетворит запрос Банковой на смену этой политики, - говорит финансист, знакомый с ситуацией. - Менять Смолия, чтобы поставить сильного и независимого экономиста, который, скорее всего, будет вести схожую политику, было бы нелогично", - подчеркивает издание.

По информации собеседников издания, в первой группе было пятеро кандидатов.

Юрий Городниченко, профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas.

Получить комментарий Городниченко не удалось.

Владимир Лавренчук. Экс-глава Райффайзен Банка Аваль считался одним из топ-кандидатов на должность главы НБУ еще после отставки Валерии Гонтаревой в 2018-м, но тогда президент Петр Порошенко предпочел Якова Смолия.

Сам банкир отметил, что предложений возглавить НБУ к нему не поступало. "К тому же у меня лично нет намерений становиться главой НБУ", – добавил Лавренчук.

Дмитрий Сологуб. После заявления Смолия об отставке Зеленский пригласил на встречу правление НБУ, чтобы обсудить требования к новому руководителю. Топ-менеджеры Нацбанка отметили, что лучшим выбором стал бы кто-то из них (Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий, Сергей Холод, Роман Борисенко).

Андрей Кириленко - профессор финансов Кембриджского Университета. Как и Городниченко, он выходец из Украины, добившийся успеха на Западе. Чем закончилось общение президента с Кириленко неизвестно.

Сергей Гуриев. Гуриев вырос в Киеве, учился в Москве, один из самых известных российских экономистов либерального толка. Гуриев был вынужден покинуть Россию в 2013-м, из-за опасения за свою свободу и безопасность. Сейчас живет и работает во Франции, до недавнего времени был главным экономистом ЕБРР.

Ко второй группе кандидатов, готовых "сузить" независимость НБУ и смягчить монетарную политику, собеседники издания относят четверых претендентов.

Кирилл Шевченко. Имя действующего главы Укргазбанка было первым, кого собеседники в Раде и ОП называли вероятным преемником Смолия.

Сергей Круглик. Экс-руководитель международного департамента в НБУ времен Сергея Арбузова-Игоря Соркина. Его плюс в том, что Круглик долгое время занимался внешними контактами Нацбанка, что могло бы помочь в отношениях Украины с международными партнерами. Минус – функции Круглика были скорее протокольными: к экономике и тем более монетарной политике он не имел никакого отношения.

Богдан Данилишин. Действующий глава Совета НБУ (в котором он был последовательным оппонентом Якова Смолия) и экс-министр экономики в одном из правительств Юлии Тимошенко, входил в один из первых лонг-листов Офиса президента.

Еще один кандидат из Совета НБУ - Елена Щербакова. До прихода команды Гонтаревой Щербакова долгое время работала на топ-позициях в Нацбанке, входила в правление регулятора.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Выполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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