Шевченко провел ряд встреч с представителями международных инвестиционных учреждений.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко провел ряд встреч с представителями международных инвестиционных учреждений, заверив их в неизменности курса Национального банка Украины.

Как сообщила пресс-служба регулятора на своей странице в Facebook, вместе с главой НБУ во встречах приняли участие его заместители Юрий Гелетий и Дмитрий Сологуб, а также правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

"Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом и будем прилагать усилия, чтобы своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Национальный банк будет продолжать последовательную монетарную политику. Также НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса", - цитирует пресс-служба Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что Национальный банк в своей работе с инвесторами будет руководствоваться принципами прозрачности и партнерства.

Украина и МВФ: что было ранее

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой 18-месячной программы сотрудничества Украины и Фонда.

МВФ осуществит первый обзор выполнения Украиной 18-месячной программы сотрудничества stand-by ориентировочно в сентябре.

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Автор: Екатерина Гирнык