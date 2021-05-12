Деньги пойдут на покупку жилья для переселенцев \ фото УНИАН
Правительство Германии предоставило 25,5 млн евро для украинских переселенцев с востока Украины.
Читайте такжеВ ООН рассказали, что не так с украинской пенсионной системойКак сообщает ТСН, таким образом внутренне перемещенные лица получат доступ к кредитам на приобретение собственного жилья с выгодной процентной ставкой.
По предварительным оценкам, этих средств хватит для 1200 кредитов. В новые дома смогут переехать ориентировочно от трех до пяти тысяч внутренне перемещенных лиц.
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