Деньги пойдут на жилье для переселенцев с Донбасса.

Правительство Германии предоставило 25,5 млн евро для украинских переселенцев с востока Украины.

Читайте такжеВ ООН рассказали, что не так с украинской пенсионной системойКак сообщает ТСН, таким образом внутренне перемещенные лица получат доступ к кредитам на приобретение собственного жилья с выгодной процентной ставкой.

По предварительным оценкам, этих средств хватит для 1200 кредитов. В новые дома смогут переехать ориентировочно от трех до пяти тысяч внутренне перемещенных лиц.

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Автор: Ирина Погорелая