Фонд гарантирования ликвидировал банк "Киев"

Благодаря решению Фонда все вкладчики и кредиторы неплатежеспособного банка "Киев" стали клиентами работающего "Укргазбанка".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины завершил ликвидацию публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "Киев".

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Как сообщается на сайте фонда, 15 мая государственный регистратор внес в госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций запись о ликвидации банка "Киев".

В то же время в Фонде напомнили, что во исполнение постановления правительства Украины от 11 февраля 2015 года относительно некоторых вопросов участия государства в выводе с рынка банка "Киев", 19 июня 2015 года Фондом была осуществлена ​​передача активов и обязательств данного банка в пользу "Укргазбанка".

"То есть все вкладчики и кредиторы неплатежеспособного банка "Киев" (юридические и физические лица) стали клиентами стабильно работающего "Укргазбанка" и получили полный доступ к собственным средствам", - подчеркнули в Фонде.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию банка "Киев" в июне 2015 года.