Правительство в этом году рассчитывает получить более $10 миллиардов финподдержки

Большая часть этой поддержки прямо зависит от успешности переговоров Украины с Международным валютным фондом относительно новой программы сотрудничества.

Украина в 2020 году рассчитывает получить более 10 млрд долл. финансовой поддержки, о чем во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Мы получили первую часть несвязанного финансового кредита от Германии. Также ожидаем получить следующие 190 тысяч евро. Это также будет отраслевая поддержка. Они будут направлены на борьбу с коронавирусом, на поддержку малого и среднего бизнеса… В целом по этому году объем финансовой поддержки превышает 10 млрд долларов США. От разных финансовых институций – от Международного валютного фонда, европейских структур, Европейского Союза и стран-партнеров», - сказал он.

По его словам, большая часть этой поддержки прямо зависит от успешности переговоров с Международным валютным фондом относительно новой программы сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ожидает завершения переговоров с МВФ до 15 мая.

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс ранее заявлял, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл., о которой договорились в декабре 2019 года.