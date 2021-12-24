С момента официального старта программы 19 декабря заявки на получение средств подали 5 млн украинцев.

Сегодня, 24 декабря, "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк"начали начислять тысячу гривень в рамках программы "єПідтримка".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В сообщении отмечается, что с момента официального старта программы 19 декабря заявки на получение денежных средств подали 5 млн украинцев, 6 млн открыли специальную карточку, всего было потрачено 270 млн грн.

В Минцифры напоминают, что подать заявку в "Дие" на получение 1 тыс. грн можно до 29 декабря включительно.

Тысяча вакцинированным: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Читайте такжеУ Зеленского объяснили, почему тысячу за вакцинацию не будут выдавать наличнымиЭти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

19 декабря официально стартовала программа "єПідтримка" в приложении "Дия", которая предусматривает выплату тысячи гривень за полный курс вакцинации от COVID-19.

Первыми начали выплачивать деньги "Монобанк", "Альфа-банк" и "А-банк".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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