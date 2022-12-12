Дефицит газа в Европе в следующем году может составить до 30 миллиардов кубометров.

Европейский союз накопил достаточно запасов газа для прохождения этой зимы, однако уже в следующем году может столкнуться с дефицитом голубого топлива.

В Евросоюзе отмечают, что дефицит газа может произойти, если Россия продолжит сокращать поставки, передает Sky News.

"Несмотря на принятые нами меры, в следующем году мы все еще можем столкнуться с дефицитом газа в размере до 30 миллиардов кубометров", – заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства.

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Газовый кризис в Европе

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские государства начали предпринимать шаги для отказа от российских энергоресурсов, в частности газа, нефти и угля. Впрочем, зависимость ряда стран от энергии из РФ была настолько большой, что сделать это быстро и безболезненно для своей экономики им достаточно трудно.

Сама же Россия в ответ на введение санкций начала шантажировать ЕС поставками газа. В частности, под выдуманными техническими проблемами россияне к осени полностью остановили прокачку газа "Северным потоком-1" в Германию.

Впрочем, странам ЕС удалось заполнить свои газохранилища, в том числе не только российским газом. Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон отмечал, что Евросоюз стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации. По его словам, РФ перестала быть надежным партнером для Европы, в результате чего ЕС заместил 155 млрд кубометров газом из других источников.

По состоянию на конец октября европейские запасы газа находились на уровне 93,8%.

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