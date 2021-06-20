Самые дешевые квадратные метры - в Кропивницком.

Журналисты рассказали о мировом тренде, который сейчас пытаются объяснить куча экспертов, – бешеный рост цены на жилье.

Читайте такжеУкраинцы должны уплатить налоги за квартиры и машины: сколько требуютСамые дешевые квадратные метры - в Кропивницком. Кстати, это единственный областной центр, где стоимость новых квартир уменьшилась. Об этом говорится в сюжете "ТСН. Тиждень".

По всей Украине цены на жилье выросли в среднем на 10%, а в Хмельницком и Днепре - более чем на 20%.

Украинские цены растут, потому что квартир на рынке значительно уменьшилось, считают отечественные эксперты. Другие же предполагают: денег на руках стало больше, а через закрытые границы – они остаются внутри страны. Среди прочего вспоминают и о стабильности гривны.

Компенсация нардепам за аренду жилья: что известно

По информации Комитета избирателей Украины, 67 миллионеров из "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства.

Об этом КИУ сообщает на своем сайте по результатам анализа деклараций нардепов, которые получают бюджетную компенсацию для аренды жилья или гостиничного номера.

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Автор: Ольга Робейко