Строительство жилья будет зависеть от обстоятельств войны, безопасности жизни граждан, динамики освобождения Украины от захватчиков и экономической ситуации в стране.

В следующем, 2023 году ситуация на первичном рынке жилья в Украине будет оставаться тяжелой.

Об этом сообщил УНИАН соучредитель и управляющий партнер инвестиционно-девелоперской компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, строительство жилья прямо и косвенно будет зависеть от обстоятельств войны, безопасности жизни граждан, динамики освобождения Украины от захватчиков и экономической ситуации в стране.

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Он отметил, что риски для застройщиков и инвесторов сейчас едва ли не самые большие за последние 15 лет. Так, по данным эксперта, на грани банкротства (то есть в условиях невозможности выполнить обязательства перед покупателями и партнерами по бизнесу) находится до 2/3 девелоперских компаний. В то же время, по оценке специалиста, совокупно до 30% инвесторов, которые приобрели жилье с помощью программ по рассрочке и ипотеке, по объективным финансовым причинам не способны погасить накопленную задолженность по платежам.

"В ближайшие 2-3 месяца на рынке сохранится минимальный (точечный) спрос на новостройки преимущественно эконом - и комфорт-класса с уровнем готовности от 80% и выше. При этом более 90% покупателей будут заинтересованы в приобретении жилья лишь в нескольких городах: Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах, Ужгороде и частично Одессе", - отметил специалист.

Он сообщил, что себестоимость 1 кв. м с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину выросла в среднем на 25-30% в иностранной валюте, что повлияло на увеличение цен для покупателей.

"Несмотря на то, что застройщики существенно увеличили стоимость 1 кв. м (в среднем на 40% в гривневом эквиваленте), такие ценовые изменения на фоне нулевого спроса можно считать сугубо формальным. Ведь в течение последних 6 месяцев реальный покупатель, при условии полной уплаты стоимости квартиры, мог рассчитывать на существенную скидку в размере от 10% до 20%. И с большой долей вероятности данная тенденция продлится минимум следующих три месяца", - рассказал Семенцов.

Он отметил, что в 2023 году, несмотря на войну и производные от нее объективные обстоятельства, на первичном рынке жилья вполне возможны тектонические изменения в ведении строительного бизнеса, которые будут основываться на высоком качестве объектов и безопасном приобретении жилья.

"После победы в войне для полноценного обновления первичного рынка жилья понадобится минимум 3 года. Поэтому грядущий 2023 год может стать лишь основой для будущих позитивных изменений", - подытожил эксперт.

Жилье в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября заработала программа "Доступная ипотека" для четырех категорий граждан. Получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, ученые.

По словам экспертов, в Украине из-за постоянных отключений света кардинально изменились запросы людей, которые хотят арендовать квартиры. В условиях войны большинство украинцев предпочитают квартиры на более низких этажах, чтобы можно было обойтись без лифта, а также предпочитают иметь в арендованном жилье газовую плиту.

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