С началом полномасштабной войны все поддерживающие жизнеспособность страны отрасли в условиях массовых обстрелов и разрушений попали под беспрецедентный тест на выживание, в том числе и банковский сектор.

Как на банковскую систему повлияла война и как финучреждения подготовились к новым вызовам, об этом говорится в колонке председателя правления Аккордбанка Алексея Руднева.

Аккордбанк, как и многие другие учреждения, подготовил резервные площадки и резервную ІТ-инфраструктуру, заранее определил маршруты инкассации для вывоза наличных денег в безопасные места, открыл доступ к спутниковой связи руководящему составу банка и т.д.

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"В первые дни военной агрессии решения принимались с "колес" и очень быстро. С первых часов вторжения необходимо было обеспечить бесперебойную работу безналичных расчетов, и банковская система с этим справилась, в том числе благодаря работе Национального банка Украины", - говорится в колонке.

Очень оперативно сработал НБУ, предоставивший доступ к бланковому кредитованию для поддержки ликвидности, введение необходимых ограничений во избежание паники на валютном рынке, а также принятие Закона Украины о 100% гарантии вкладов.

"Готовясь к худшему, банки ожидали более негативного развития ситуации с оттоками средств клиентов, чем есть по факту. К началу войны у большинства банков ликвидность была и так очень высокой. Только на корсчетах в НБУ, в депозитных сертификатах НБУ и кассах банков – более 250 млрд. грн. В течение февраля – марта регулятор предоставил, по нашим оценкам, почти 50 млрд грн рефинансирования. Однако оно практически не понадобилось и используется банками как дополнительный буфер ликвидности. В целом общие долги банков по кредитам рефинансирования уже на 15% меньше довоенных показателей и продолжают сокращаться", - пишет Алексей Руднев.

Относительная стабильность с денежными средствами клиентов с начала военных действий связана с тем, что НБУ и банки обеспечили бесперебойное обслуживание ПК клиентов и расчеты с их применением как в Украине, так и за ее пределами.

Конечно, экономика Украины сократилась и до конца года может уменьшиться, по разным оценкам, на 35–50%. Это окажет негативное влияние на состояние банковских балансов, и прежде всего на кредитные портфели. Главный вызов на будущие несколько лет для каждого банка – именно качество кредитного портфеля, существенно упавшего с началом военных действий.

По мнению Алексея Руднева, в среднем по системе около 25% всех кредитов испытывают проблемы с обслуживанием. И если в одних учреждениях это 10%, то в отдельных банках показатель может составлять более 50%. То есть, со временем кредиты будут реструктуризированы, что повлияет на финансовый результат банков, состояние их ликвидности и уровень капитализации.