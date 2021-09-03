По прогнозам экспертов, рынок просядет, поэтому украинская металлургия может попасть в очень непростую ситуацию.

Украинские компании из-за неравных условий часто не могут конкурировать на глобальных рынках, ведь такие мощные игроки как Китай прибегают к нерыночным методам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт-международник Тарас Семенюк.

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Он напомнил, что сейчас демпингуют цены на руду, для китайцев себестоимость очень низкая, менее 25 долларов за тонну. "Они (Китай - УНИАН.) доминируют в мировой торговле, и они диктуют цены", - отметил Семенюк.

Он озвучил прогнозы экспертов: рынок просядет, цены на руду упадут ниже 100 долларов, поэтому украинская металлургия может попасть в очень непростую ситуацию.

"Что в этом случае делает государство? Думаете, разрабатывает план поддержки? Как бы не так. Чиновники наоборот - решили поднять налоги", - подчеркнул эксперт.

Семенюк добавил, что в результате такой деятельности украинская экономика может потерять отрасль, которая является едва ли не самым крупным ее драйвером.

Автор: Григорий Бондарь