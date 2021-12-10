У такого странного бездействия может быть только одно объяснение - коррупция высочайшего уровня с очень высокими ставками, считает эксперт.

Обвинять сегодня инвесткомпанию в том, что Украина стала ответчиком в арбитраже по "делу "Мотор Сич", все равно, что винить кассира на вокзале в крушении поезда.

Так считает авторитетный экономический эксперт Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

"Тогда нужно в этом же обвинить всех участников украинского фондового рынка, где многие годы акции "Мотор Сич" котировались в статусе "голубых фишек" — операции с ними открыто проводили и украинские и иностранные инвесторы, инвестиционные и даже негосударственные пенсионные фонды, просто тысячи частных инвесторов", - считает он.

Вместе с тем у Охрименко как экономиста и финансиста сегодня много вопросов к государству и политикам, которые то ли национализировали предприятие, то ли нет, согласно информации Министерства юстиции Украины. "Китайских акционеров с завода, фактически вытолкали решением СНБО и указом Зеленского. Без переговоров, без цивилизованных процедур работы с иностранными инвесторами в такой ситуации. И вишенка на торте - Минюст признает, что не сделал в этом кейсе ни-че-го! У такого странного бездействия может быть только одно объяснение - коррупция высочайшего уровня с очень высокими ставками".

Как считает эксперт, "за решениями по отъему "Мотор Сичи" у китайцев стоят очень жадные и очень беспринципные, но при совершенно некомпетентные люди из властных коридоров. И теперь они очень хотят перевести на кого-то стрелки за потерю Украиной $ 4,5 млрд в арбитраже с китайцами".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что инвестиционная компания Томаша Фиалы вместе с американской DLA Piper принимали участие в оформлении сделок по продаже акций запорожского завода китайским компаниям.

Автор: Иван Бойко