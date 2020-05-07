Экс-глава налоговой Верланов обжаловал свое увольнение в суде

24 апреля Кабинет министров уволил Сергея Верланова с должности руководителя ГНС.

Сергей Верланов обжаловал решение правительства об увольнении его с должности председателя Государственной налоговой службы.

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Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету министров Украины и Государственной налоговой службе Украины, истцом в котором указан Сергей Верланов», - сказано в сообщении.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым Верланов был уволен с должности председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности. По мнению истца, распоряжение об увольнении, которое он оспаривает является незаконным и нарушает его трудовые права и законные интересы.

Судом решается вопрос открытия производства.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров уволил Верланова с должности руководителя Государственной налоговой службы.

Утром сегодня, 7 мая, Верланов заявил о проведении в его доме обысков сотрудниками Службы безопасности Украины.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что следователи подозревают бывшее руководство ГНС в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. Согласно версии следствия, к афере также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы.