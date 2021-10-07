Экономист прогнозирует, что экспортеры недополучат в гривне каждый десятый заработанный доллар.

Пассивное поведение Нацбанка по интервенциям в условиях отсутствия стратегии курсовой политики, делает курс гривни легкой добычей спекулянтов.

Об этом в Facebook написал экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

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"Ожидающийся в четвертом квартале профицит поступления валюты в страну в размере около 3 млрд. долл. легко "положит" курс еще на полторы гривни вниз, в диапазон 25,0-25,5", - отметил экономист.

По его словам такая ситуация остановит экономический рост страны.

"Это типичное повторение ошибки 2019 года, когда необдуманной ревальвацией был нанесен сокрушительный удар по экспорту и остановлен экономический рост", - подчеркнул экономист.

Эксперт отметил, что экспорт в этом году составит 60 млрд. долл.

"Мы уже имеем с начала года 6% ревальвацию. Можете отнять эту цифру от экспортной выручки и получите сумму в миллиардах долларов которую уже не дополучили наши предприятия-экспортеры. Если нынешняя курсовая стратегия НБУ продолжится и курс на перевесе предложения докатится до 25,5, то ревальвация составит уже 10%. Экспортеры недополучат в гривне каждый десятый заработанный доллар", - отметил экономист.

По его словам, потребительскую инфляцию, возможно, удастся "прижать" с нынешних десяти до восьми процентов к концу года.

"Какая альтернатива? Она очевидна – выкупать в резервы излишки валюты, поддерживая гривню в коридоре хотя бы 27,0-27,5 до конца года. Но глядя на монитор с котировками межбанковского рынка, на котором курс укрепляется, пробивая все новые и новые уровни сопротивления (на этот момент 26,3), мне хочется употребить лишь одно очень грубое слово: диверсия. Диверсия против запрограммированного экономического роста в текущем году, которая совершается у всех нас на глазах", - заявил экономист.

Курс на 7 октября:

Национальный банк Украины на четверг, 7 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на октябрь:

Банкиры считают, что в октябре гривня уступит доллару США и курс американской валюты снова пойдет вверх.

Автор: Елена Коваленко