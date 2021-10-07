Экономист отметил, что ошибка в прогнозе произошла в связи с тем, что НБУ изменил тактику поведения на валютном рынке.

В сентябре экономистами была допущена ошибка в прогнозе относительно курса доллара.

Об этом в Facebook написал экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

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"Весь рынок, а особенно наши подписчики обсуждают нашу ошибку "курсового прогноза" в сентябре. 26,6 вместо 27,5 как мы прогнозировали. 90 копеек в "месячном лаге", признаю, это не "допустимая погрешность", а инцидент, достойный отдельного объяснения", - отметил экономист.

Прогноз сальдо давления на валютный рынок по сентябрю был минус 2,3 млрд долл." По итогам сентября он составляет плюс 1,8 млрд долларов.

"Наша ошибка на 4 миллиарда долларов по сальдо одного месяца и дала ошибку прогноза на 0,9 грн", - отметил Кухар.

"Даже обладая одной из лучших в стране экспертиз по рынку газа (мы находимся в постоянном контакте с маркет-мейкерами этого рынка) ни мы, никто из экспертов не мог предположить рост цены газа в ЕС с казавшихся рекордными 800 до 1500-2000 долл.", - написал экономист.

Он также отметил, что ошибка в прогнозе произошла в связи с тем, что НБУ изменил тактику поведения на валютном рынке.

"Мы ошиблись в нашем прогнозе, главным образом потому что Нацбанк, а вернее, его нынешнее Правление, резко изменило свою "тактику поведения" на валютном рынке в сравнении с той, которую оно вело предыдущие 8 месяцев 2021 года. Дополнительное предложение валюты на рынке вместо традиционной осенней девальвации создало давление на рынок 1,8 млрд. долл., согласно нашему предварительному расчету. Нацбанк выкупил в резервы лишь…180 млн", - подчеркнул Кухар

По словам экономиста это было радикальное изменение тактики поведения НБУ по интервенциям.

"Наша модель, "считывавшая" на уровне уравнения "маску поведения Нацбанка" в предыдущие месяцы не могла этого предусмотреть. Как и не могла предусмотреть цены в 1500 за газ на европейском рынке, в то время как фьючерсы нам показывали лишь цену в 530", - отметил экономист.

По словам Кухара, эти два фактора и стали основной причиной ошибки в курсовом прогнозе сентября, который закончился на отметке 26,6 вместо 27,5.

Курс на 7 октября:

Национальный банк Украины на четверг, 7 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на октябрь:

Банкиры считают, что в октябре гривня уступит доллару США и курс американской валюты снова пойдет вверх.

Автор: Елена Коваленко