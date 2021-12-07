На выплаты от государства могут рассчитывать не все.

Выплаты по экономическим паспортам получат граждане, рожденные с 1 января 2019 года.

Об этом в комментарии ДОМ рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Речь идет о 620 тысячах гривень каждому совершеннолетнему украинцу.

Деньги в Фонд будущих поколений начнут поступать только со следующего года. Как уточняет "Экономическая правда", первый государственный взнос составит, предварительно, 21,8 млрд грн. Такая сумма должна покрыть взносы в две минимальные зарплаты за всех детей, рожденных с 2019 по 2023 год.

"Поэтому 2019 и 2020 годы дополнительно кладутся на плечи этого фонда. К тому же на сумму выплат влияет продолжительность начислений. Получается, что у ребенка, родившегося с 1 января 2022 года, ровно 18 лет до получения своей суммы. А у того, кто родился с 1 января 2019 года, меньше лет для аккумуляции накоплений на личном счете", – пояснил Усенко.

Читайте такжеКурс доллара в обменниках уверенно продолжает идти вверхКроме того, совершеннолетние граждане, претенденты на выплату, должны иметь украинское гражданство и проживать в Украине в течение последних пяти лет.

Как получить выплату

Физически средства получить не удастся. Их могут направить напрямую на получение высшего и профессионально-технического образования в Украине, собственное жилье или пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде.

На случай тяжелых болезней предусмотрена возможность досрочного снятия средств. В случае смерти участника фонда, средства получит его наследник без привязки к определенным законом целям.

Экономический паспорт украинца: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в своем ежегодном послании к парламенту Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

Основой для финансирования этой инициативы должен был стать законопроект №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов Украины.

"Мы направим эти средства на наших детей. ...эти средства - плата за использование наших недр - будут накапливаться на личных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья", - говорил президент.

6 декабря стало известно, что Зеленский внес проект закона об экономическом паспорте украинца на рассмотрение Верховной Рады.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, ожидается, что каждый ребенок получит минимум 10-12 тысяч долларов. Он также отмечал, что к программе экономических паспортов могут добавить и доходы от аренды государственных земель.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк предполагал, что на финансирование экономических паспортов будет идти вся рента или только от руды. Так, вся рента (не только из недр) составляет 41,5 млрд грн (на 2022 год запланировано 47 млрд грн), рента за пользование недрами общегосударственного значения - 35,2 млрд грн (запланировано 41 млрд грн), а рента на железную руду - 3,5 млрд грн (на 2022 год предусмотрено 4,5 млрд грн).

Автор: Виолетта Орлова