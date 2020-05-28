The Economist: Восточную Европу ждет обвал экономики, как после падения коммунизма

Весь Евросоюз пострадает от сокращения экономики, но его восточная часть особенно хрупкая.

Из всех континентов коронавирус ударил по Европе больше всего. Но пандемия была больше метафорическим торнадо, чем ураганом. Она разбила одних, но почти не задела других. Восточная Европа меньше пострадала от COVID-19, чем Запад. Даже в пределах Германии наблюдается эта закономерность.

Южная Европа пострадала больше, чем Север. Разрыв между соседями иногда поражает. Например, смертность в Испании более чем в три раза выше, чем в Португалии, а во Франции в четыре раза превышает немецкий уровень. Экономические последствия тоже будут неровными, - пишет The Economist. Согласно прогнозам, Центральная и Восточная Европа особенно неустойчивы.

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Это не означает, что другие части континента чувствуют себя хорошо. В первом квартале 2020 года ЕС зафиксировал рекордное экономическое сокращение. ВВП объединения уменьшился на 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Немецкая экономика, которая остается крупнейшей в ЕС, стала меньше на 2,2% за тот же период. Цифры за второй квартал, когда карантин стал самым строгим в Европе, будут гораздо хуже. Последние данные свидетельствуют, что экономическая активность ЕС в марте и апреле обвалилась примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. 6 мая Еврокомиссия заговорила о "глубокой и неровной рецессии", после которой ВВП союза в целом по итогам года сократится на 7,5% и чуть больше в еврозоне. Некоторые прогнозы еще более мрачные. Инвестиционный банк Morgan Stanley говорит об обвале ВВП еврозоны на 11% в 2020 году.

Глубина рецессии каждой страны будет зависеть от длительности карантина, эффективности соблюдения социального дистанцирования и силы потребления. Такое мнение высказал экономист Morgan Stanley Джейкоб Нилл. В банке считают, что немецкая экономика в этом году сократится на 8%, французская - на 11%, а итальянская - на 15%. Карантин в Германии был одним из самых легких в Европе. Заводы и общественный транспорт везде продолжал работать. А магазины, рестораны, парикмахерские, библиотеки, зоопарки и некоторые школы уже открылись. Франция, Испания и Италия были вынуждены ввести свои экономики в "коронавирусную кому".

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В Восточной Европе, как и в Германии, был относительно невысокий уровень заражения и смертности. Поэтому регион смог ослабить карантин раньше. Словакия, например, зафиксировала лишь 1513 случаев COVID-19 и 28 смертей. Соседняя Австрия - 16557 случаев и 643 смерти. Восточная Европа довольно неплохо справилась с болезнью отчасти потому, что она знала о своей уязвимости. Из-за страха, что пандемия может очень быстро разбить их системы здравоохранения, восточные европейцы быстро и жестко закрылись на карантин и сдержали распространение вируса. Помогло и то, что меньше восточных европейцев ездят на лыжные курорты в Италию или Австрию, которые оказались горячими точками пандемии.

И все же экономическая боль на Востоке может оказаться значительно хуже, чем на Западе.

"Восточная Европа эффективно разобралась с пандемией", - отметил Ричард Гривсон из Венского института международных экономических исследований.

"Но эта рецессия будет такой же тяжелой, как и в переходные времена после падения коммунизма", - добавил он.

В первые пять лет после падения Берлинской стены в 1989 году годовой ВВП стран бывшего советского блока обвалился более чем на 40%. Страны Восточной Европы уязвимы по трем причинам. Во-первых, их экономики зависимы от экспорта. Поэтому их благосостояние зависит от спроса в других странах. На экспорт товаров и услуг в Словакии приходится 96% от ВВП, 85% в Венгрии, 67% в Болгарии и 61% в Латвии. Для сравнения, в Испании эта цифра не превышает 35%.

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Вторая причина в том, что правительства стран Восточной Европы имеют меньшую возможность выделить пакеты экстренной помощи. Они не могут позволить себе большой бюджетный дефицит, потому что инвесторы не готовы одалживать им деньги. В большинстве стран низкие уровни государственного долга, но их кредитные рейтинги плохие. Австрийский долг втрое выше, чем в Болгарии. Но, согласно рейтингу Standard and Poor's, австрийские бонды имеют оценку АА+, в то время как болгарские - BBB.

Третья же причина в том, что многие страны Восточной Европы сильно зависимы от отрасли, которая больше всего пострадала от пандемии - туризма. Например, в Хорватии он создает 25% ВВП. В Венском институте международных экономических исследований считают, что хорватская экономика сократится на 11% в 2020 году.

Надежду дает то, что Центральная Европа может получить выгоду от своей зависимости от Германия, восстановление которой будет достаточно быстрым. В конце концов, она остается крупнейшим торговым партнером Вышеградской группы (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши). В Morgan Stanley ожидают, что рост Германии в 2021 году будет составлять 6,4%.

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А немецкий бизнес все увереннее смотрит на потенциальные результаты этого года. Национальные валюты тоже могут помочь Восточной Европе пережить кризис. В Венском институте международных экономических исследований считают, что девальвация кроны и злотого в определенной степени поможет Чехии и Польши.

Гривсон считает, что кризис фундаментально изменит некоторые аспекты экономики Восточной Европы. Некоторые из этих изменений будут положительными. Регион может получить выгоду от переноса западноевропейского производства из Китая в страны, которые расположены ближе. Подъем онлайн-магазинов, который, скорее всего, продолжится после пандемии, поможет тоже. Связанные сервисы, такие как службы коллцентров и логистики, могут тоже перейти в руки региона.

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