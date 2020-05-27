Экономика еврозоны из-за пандемии может упасть на 12% - Лагард

По ее словам, "мягкого" сценария выхода из кризиса не будет.

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По словам главы ЕЦБ, "внезапная остановка экономической активности" спровоцирует рецессию, которая будет вдвое глубже, чем после финансового кризиса 2008 года.

Ранее ЕЦБ рассматривал три сценария прогноза развития экономики в 2020 году: "мягкий", согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, "средний", предусматривающий спад ВВП на 8%, и "жесткий", в случае реализации которого ВВП еврозоны упадет на 12%.

Лагард сказала, что "мягкий" сценарий, по ее мнению, уже устарел. Экономика еврозоны, скорее всего, завершит год "где-то между "средним" и "жестким" сценарием".

Она напомнила, что экономика блока сократилась на 4-5% после финансового кризиса более десяти лет назад, отметив, что спад ВВП сейчас, "вероятно, будет вдвое больше".

Как сообщал УНИАН, МВФ прогнозирует спад ВВП Украины в текущем году на 7,7% и рост в следующем году на 3,6%.

Также сокращение ВВП в Европе ожидается на уровне 6,6% в этом году после 1,6% роста в 2019-м. В частности спад ВВП Германии ожидается на уровне 7%, Италии - 9,1%. Испании - 8%, Британии - 6,5%, РФ - 5,5%, Польши - 4,6%, Беларуси - 6%.

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