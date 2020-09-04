Рост валового внутреннего продукта в следующем году запланирован в размере 4,7%.

Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит в размере 6% валового внутреннего продукта.

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Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на форуме "МСП. Перезагрузка".

Заявление по бюджету

"Бюджет реалистичный формируем. Пока что плановый показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6%. Рост валового внутреннего продукта в следующем году планируем 4,7%. Это те показатели, на которых мы сейчас готовим проект бюджета следующего года", - сказал он.

Что этому предшествовало

Премьер Шмыгаль во время сегодняшнего "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде заверил, что Кабмин подаст проект госбюджета-2021 на рассмотрение в парламент до 15 сентября.

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Автор: Дмитрий Шварц