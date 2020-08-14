ВВП Украины во втором квартале упал больше прогноза
18:49, 14 августа 2020Финансы
354 0
Экономика Украины упала на 11,4% при прогнозированных ранее 11% падения ВВП.
Иллюстрация REUTERS
ВВП Украины во втором квартале 2020 года в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, сократился на 11,4%.
Читайте такжеМинэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины в этом году
Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
При этом по сравнению с первым кварталом 2020 года ВВП во втором квартале сократился на 9,9%.
Предыдущие прогнозы
- Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины во втором квартале в 11%.
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что хуже апрельского прогноза агентства на 2,7 процентных пункта.
- По мнению министра финансов Украины Сергея Марченко, экономика Украины по итогам текущего года упадет не более чем на 5%.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter