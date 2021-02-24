Предельную сумму помощи предпринимателям по программе "5-7-9" увеличили до 400 тысяч евро.

Кабинет министров расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%", благодаря чему была увеличена предельная сумма государственной помощи субъектам хозяйствования - до 400 тысяч евро.

Читайте такжеГлава Минфина назвал сроки выдачи первого кредита "доступной ипотеки"Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как отметил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, ранее эта сумма составляла 200 тысяч евро.

"Это очередной шаг к "дешевым деньгам", которые были недоступны малому и среднему бизнесу все последние годы в Украине", - написал он.

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

28 декабря Кабмин внес изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

С момента старта программы банки-участники выдали 8916 кредитов на общую сумму 21,4 миллиарда гривень.

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Автор: Дмитрий Шварц