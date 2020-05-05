Доллар в столичных обменниках просел до 27,15 гривни

В то же время стоимость евро выросла до 29,60 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 5 мая, снизилась на 2 копейки - до 27,15 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 29,60 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,85 гривни за доллар, евро – 29,10 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 5 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,97 гривни/доллар, то есть гривня просела к доллару на 1 копейку.