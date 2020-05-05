Курсы валют на сегодня: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 5 мая: 100 USD – 2697,49 гривни; 100 EUR – 2950,78 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2697,49 (4 мая – 2695,92)

100 EUR – 2950,78 (4 мая – 2929,39)

На межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 4 мая, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,96/26,98 гривни/доллар, к евро – 29,48/29,50 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 4 мая, снизилась на 3 копейки - до 27,17 гривни за доллар, а стоимость евро осталась на уровне предыдущего дня - 29,55 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 4 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,96 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась к доллару на 1 копейку.