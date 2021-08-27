Аналитики также ожидают увеличения дефицита платежного баланса в 2022 году.

Среднегодовой обменный курс гривни к доллару в 2022 году ожидается на уровне 28,5 грн/долл.

Об этом сообщается в макроэкономическом прогнозе аналитического отдела "Альфа-Банка".

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"Наш базовый прогноз предусматривает среднегодовой обменный курс в 2022 году на уровне 28,5 грн за долл.", - сказано в прогнозе.

В исследовании отмечается, что основными макроэкономическими рисками прогноза на 2021-2022 годы являются: резкое ухудшение эпидемиологической ситуации (и соответствующее усиление карантинных мер), существенное ослабление внешнего спроса на товары украинского экспорта, а также разбалансировка государственных финансов в условиях ограниченности источников финансирования.

При этом, по данным исследования, в последнее время усилилось давление на условия торговли: если до мая 2021 года цены экспорта демонстрировали заметно лучшую динамику, чем цены импорта, то летом баланс стал скорее неблагоприятным, в том числе из-за существенного подорожания энергоресурсов.

"В целом мы ожидаем, что в 2022 году цены ключевых товаров украинского экспорта будут ниже текущих, что ускорит расширение дефицита текущего счета платежного баланса до 3,1% ВВП, причем с формированием основной массы дефицита во втором полугодии", - сказано в исследовании.

Курс на 27 августа:

Национальный банк Украины на пятницу, 27 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Богдан Слуцкий