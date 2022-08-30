Пендзин объяснил, за счет чего курс может существенно вырасти в ближайшее время.

Наличный курс доллара в Украине может существенно вырасти уже в сентябре - американской валюте грозит "скачок" до отметки в 43 гривни.

Такой прогноз озвучил сайту "Телеграф" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его прогнозу, такой сценарий реален в случае принятия закона о налогообложении покупки валюты.

Відео дня:

"В настоящий момент на валютном рынке существует некий баланс, при котором спрос на валюту более-менее удовлетворяется поступлениями от экспорта агропродукции и финансовой помощи от МВФ. Глобально ситуацию изменить может принятие предлагаемого 10%-го налога на покупку валюты на межбанке для оплаты импортных поставок", - говорит о главном факторе возможного роста курса доллара эксперт.

Дальнейшую "арифметику" Пендзин описывает следующим образом: налог в 10% увеличивает безналичный курс доллара на столько же - до 40,2 гривни, что, в свою очередь, делает наличный курс еще на 10% выше - порядка 43 гривень.

"Это тем более вероятно, что после введения налога, часть бизнеса явно перейдет на покупку наличного доллара, что увеличит спрос на него и рост расценок на наличную заокеанскую валюту", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

НБУ 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.