Расходование золотовалютных резервов в таком случае девальвацию не остановит.

В случае дефолта украинскую валюту ждет девальвация, а курс продажи американского доллара резко возрастет.

Об этом заявил аналитик компании Esperio Александр Болтян в комментарии UBR.ua.

Курс гривны, по его словам, может составить от 60 до 100 гривень за доллар. При этом расход золотовалютных резервов в таком случае девальвацию не остановит.

"Вспомните, как падала гривна в 2014-2015 годах, когда НБУ делал вид, что поддерживает валютную стабильность, однако напрасно тратил золотовалютные резервы", – уточнил эксперт.

Читайте такжеВ Пенсионном фонде рассказали, кто получает самые большие пенсии в УкраинеТакже Болтян отмечает, что во время стремительной девальвации произойдут существенные проблемы с финансовой помощью, закупкой вакцин и другими контрактами.

Риски дефолта будут зависеть от внешней ситуации вокруг пандемии коронавируса. Статистика заболеваемости и смертности ухудшается, и если темп роста будет сильным, то и риски давления, говорит Болтян, на экономику увеличатся.

"Здесь срок зависит не от экономики, а от пандемии", – заметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что экономических предпосылок для дефолта в Украине нет. "Дефолта не будет. Дефолт – это политическое решение, а потом только экономическое. Экономических предпосылок я не вижу", – сказал Марченко.

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Автор: Яна Ставская