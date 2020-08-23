Турция может исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины

Эрдоган заверил, что «немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами».

Президент Владимир Зеленский призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины, и соблюдать паритетные условия двусторонней торговли.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, во время которого была подчеркнута важность проведения очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Читайте такжеЭрдоган пригласил Зеленского в ТурциюДополнительные пошлины для Украины: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

Зеленский подчеркнул необходимость улучшения условий доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок.

«В этой связи он призвал президента Турции исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины и соблюдать паритетные условия двусторонней торговли», - сообщили в пресс-службе.

В ответ, добавляют в пресс-службе, Эрдоган сообщил, что «немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами».

«Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более чем 1400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности», - подчеркнул президент Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова