Днепропетровщина стала одной из первых областей Украины, которая приняла областной бюджет на 2022 год. Его ресурс составил 11,2 млрд грн. Треть этих средств планируют направить на инфраструктурную перестройку региона в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.
"Днепропетровщина одной из первых областей в стране приняла бюджет. Его приняли вовремя. А значит, сможем непрерывно продолжать развитие региона. Несмотря на вызовы пандемии, 2022-й будет Годом развития. Акцент - на обновлении инфраструктуры", - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Всего на обновление инфраструктуры направят 3,7 млрд грн из областного бюджета и за счет госсубвенции. Из них 1,3 млрд планируют потратить на ремонт дорог.
В рамках президентской программы по всей области также продолжат строить школы, садики, стадионы, больницы и тому подобное.
"Над проектом бюджета работали с июля. Учли, в частности, увеличение минимальной зарплаты. А еще повышение стипендий для студентов вузов в полтора раза, академических стипендий - в 2,6 раз", - подчеркнула директор департамента финансов Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Шебеко.
Она добавила, что область еще ожидает распределения госсубвенций на приобретение оборудования для столовых и улучшения пожарной безопасности в школах.
Напомним, ранее по программе "Большая стройка" президента Владимира Зеленского открыли первую объездную дорогу г. Днепр.