Принят бюджет области на 2022 год.

Днепропетровщина стала одной из первых областей Украины, которая приняла областной бюджет на 2022 год. Его ресурс составил 11,2 млрд грн. Треть этих средств планируют направить на инфраструктурную перестройку региона в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

"Днепропетровщина одной из первых областей в стране приняла бюджет. Его приняли вовремя. А значит, сможем непрерывно продолжать развитие региона. Несмотря на вызовы пандемии, 2022-й будет Годом развития. Акцент - на обновлении инфраструктуры", - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Всего на обновление инфраструктуры направят 3,7 млрд грн из областного бюджета и за счет госсубвенции. Из них 1,3 млрд планируют потратить на ремонт дорог.

В рамках президентской программы по всей области также продолжат строить школы, садики, стадионы, больницы и тому подобное.

"Над проектом бюджета работали с июля. Учли, в частности, увеличение минимальной зарплаты. А еще повышение стипендий для студентов вузов в полтора раза, академических стипендий - в 2,6 раз", - подчеркнула директор департамента финансов Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Шебеко.

Она добавила, что область еще ожидает распределения госсубвенций на приобретение оборудования для столовых и улучшения пожарной безопасности в школах.

Напомним, ранее по программе "Большая стройка" президента Владимира Зеленского открыли первую объездную дорогу г. Днепр.

Автор: Иван Бойко