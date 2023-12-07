Субсидия на коммунальные услуги для большинства населения нашей страны уже давно является действенным и иногда единственным способом финансово пережить отопительный сезон, поскольку стоимость коммунальных услуг для части жителей страны является непомерно высокой относительно уровня заработной платы и случаев, когда на одного работающего в семье приходится один и более иждивенцев. С начала полномасштабного вторжения РФ ситуация не изменилась к лучшему. Более того, появились новые нюансы и проблемы для населения.

В частности, жители оккупированных территорий довольно часто не имеют возможности выехать, работать и получать заработную плату на том уровне, как до 24 февраля 2022 года, а пенсионеры иногда и получить начисленную пенсию. Но даже когда заработок или пенсионные выплаты население продолжает получать, эти деньги (учитывая, что стоимость жизни под оккупацией очень дорогая), тратятся на товары и услуги первой необходимости. На другие расходы - в частности коммунальные - средств не остается.

Таким образом, на момент освобождения оккупированных территорий жители, находившиеся в оккупации, оказываются в основном в такой ситуации: работу потеряли, запасы средств потратили на выживание, цены растут, еще и начался или продолжается отопительный сезон. Что касается пенсионеров, то при нынешних условиях начисления пенсий и их размеров, удивление вызывает даже то, как они вообще смогли покрывать из своих пенсий бытовые нужды…

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Украина с начала полномасштабного вторжения РФ пытается поддерживать население, в том числе лиц, которые являются внутренне перемещенными, или проживают на деоккупированных территориях. Процесс оформления и выплаты субсидий в определенной степени претерпел изменения, в связи с принятием постановления Кабмина от 16.09.2022 №1041 "Некоторые вопросы предоставления жилищной субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины" и передачей с конца 2022 года функций и полномочий по организации этого процесса от органов Министерства социальной политики Украины в органы Пенсионного фонда Украины.

К положительным изменениям можно отнести возможность обратиться за оформлением субсидии на коммунальные услуги по принципу экстерриториальности, то есть к любому территориальному управлению ПФУ, независимо от места регистрации лица. Однако существенных законодательных изменений в части улучшения условий для получения субсидии или погашения долгов за неуплату коммунальных услуг государство не внесло.

В конце 2022 года в медиа уже начали единично появляться публикации и комментарии о возможности оформить субсидию на коммунальные услуги жителям деоккупированных территорий, даже при наличии долга по уплате коммунальных услуг. Первое впечатление и ожидание от такой формулировки – это то, что после деоккупации можно будет вернуться к уплате за коммунальные услуги и получением субсидии на тех же условиях, как оно было и до того. Только…

Постановления правительства от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива" или от 16.09.2022 №1041 "Некоторые вопросы предоставления жилищной субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины" закрепляют немножко другое.

В частности, имеется возможность заключения договора о реструктуризации долга по уплате коммунальных услуг. Существуют нормы, предусматривающие возможность оформить субсидию при наличии заключения такого договора о реструктуризации долга, или обжалования наличия или обоснованности суммы долга в судебном порядке.

Вместе с тем, нельзя сказать, что реструктуризация долга или обжалование имеющейся задолженности равны списанию такого долга или отсрочке его уплаты. Потому что, если суд не поддержит вашу позицию и не откажет в удовлетворении иска, долг остается, как и обязанность его выплатить. А договор о реструктуризации долга, по сути, равен дополнительным расходам на оплату текущих коммунальных услуг, но при этом дает возможность продолжать получать субсидию.

В январе 2023 года в Верховную Раду был внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию" по усилению защиты граждан, пострадавших в результате действий государства-агрессора" №8367 от 18.01.2023. В нем говорилось о возможности реструктуризации долга по задолженности, которая сформировалась после введения военного положения (до дня следующего за днем его прекращения или отмены), в том числе за коммунальные услуги.

К сожалению, проект был отклонен. Минфин в своем экспертном заключении к документу отметил, что реализация законодательной инициативы обусловит разбалансировку расходов и доходов бюджета.

Но то, что такие законопроекты появляются, уже дает основания надеяться на лучшее и ожидать со стороны государства большего понимания ситуации, в которой оказались украинцы с деоккупированных территорий.

Елена Воронкова, адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича