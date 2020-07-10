В Киеве главный офис «Дельта Банка» выставили на продажу за 156 миллионов гривень

Общая площадь помещения составляет 3 883 кв. м.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу центральный офис «Дельта Банка» в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

«Помещение расположено в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, 38, в 5 минутах от метро «Дружбы народов», рядом находятся важные транспортные узлы, современные бизнес-центры, Ботанический сад им. Гришко, парк и монумент Родина-Мать. Общая площадь помещения составляет 3 883 кв. м», — сказано в сообщении.

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Банку по данному адресу принадлежат 1−4-й этажи многоэтажного дома, а также подвал и мезонин. На территории здания есть места для парковки, помещение оснащено всеми коммуникациями, необходимыми для офиса. В лот также входят основные средства в количестве 6 423 единиц, среди которых офисная мебель, средства связи и оргтехника.

Аукцион состоится 16 апреля в системе ProZorro.Продажи по голландской модели.

Стартовая цена лота — 156,3 млн грн.

В Фонде напомнили, что «Дельта Банк» является крупнейшим финансовым учреждением в управлении ФГВФЛ.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,6%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,4%). НБУ в начале октября 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «Дельта Банк».

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Дельта Банк» входил в тройку крупнейших системных банков Украины. События 2014 года - аннексия Крыма, военные действия на Донбассе, а также финансовый кризис в Украине привели к оттоку депозитов из «Дельта Банк», вследствие чего он был признан банкротом в 2015 году, а через несколько месяцев – ликвидирован.

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