В эту сумму истец включил расходы, которые ему пришлось понести в связи с ликвидацией последствий крушения.

Хозяйственный суд Одесской области взыскал в пользу госпредприятия «Администрация морских портов Украины) более 2,7 млн грн с компании Mister Drake PC, которая является собственником танкера «Делфи», потерпевшего крушение в 2019 году на пляже Одессы.

Читайте также"Экологические" проверки бизнеса политического или экономического характера препятствуют решению проблем - экспертКак передает корреспондент УНИАН, это следует из решения суда, принятого в конце февраля.

Отмечается, что суд удовлетворил в полном объеме иск государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (в лице администрации Одесского морского порта) к вышеназванной компании о взыскании 2 млн 743 тыс. 796 грн, связанных с крушением судна.

В эту сумму истец включил расходы, которые ему пришлось понести в связи с ликвидацией последствий крушения.

Авария танкера Delfi в море возле Одессы:

В ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы, в районе пляжа «Дельфин», потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту.

В результате аварии было загрязнено побережье, утечки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал забрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с "Делфи" чрезвычайной.

10 августа был подписан трехсторонний договор между АМПУ, компаниями «Краншип» и «Бруклин-Киев» и осуществлен ряд подготовительных работ. Работы по поднятию судна выполняла «Краншип» (входит в группу компаний «Трансшип»), а «Бруклин-Киев» финансировала сделку. 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал судно по иску АМПУ.

Утром 10 сентября танкер отбуксировали в морской порт «Черноморск». Судно будет храниться в порту до завершения всех судебных формальностей.

Руководитель «Трансшип» Андрей Иванов заявил, что работы по отбуксировке танкера с побережья Одессы обошлись примерно в 500 тыс. долл.

По данным Госэкоинспекции, сумма ущерба от утечки загрязняющих веществ с танкера Delfi составляет 453 тыс. грн.

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Автор: Лариса Козовая