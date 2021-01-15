Общие доходы за 2020 год составили 466 миллиардов гривень.

Дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2020 году составил 13,2 млрд грн, сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно аналитике, размещенной на сайте ПФУ, при этом в декабре впервые за год доходы превысили расходы на 5,2 млрд грн - 49,2 млрд грн поступлений против 44 млрд грн расходов.

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Отмечается, что общие доходы за год составили 466,1 млрд грн, из которых собственные поступления - 281,6 млрд грн, средства госбюджета - 184,5 млрд грн. Расходы за 2020 год составили 479,3 млрд грн.

С начала года фонд получил на 19,7 млрд грн меньше плановых поступлений по единому социальному взносу, при этом в декабре был наименьший разрыв за год - на 0,3 млрд грн меньше.

Плановый бюджет на 2020 год

Плановый бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составлял 448,61 млрд грн, из них 146,83 млрд грн – дефицит фонда, который покрывается за счет средств государственного бюджета.

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Автор: Богдан Слуцкий