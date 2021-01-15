В декабре впервые за год доходы превысили расходы / фото УНИАН Владимир Гонтар

Дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2020 году составил 13,2 млрд грн, сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно аналитике, размещенной на сайте ПФУ, при этом в декабре впервые за год доходы превысили расходы на 5,2 млрд грн - 49,2 млрд грн поступлений против 44 млрд грн расходов.

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Отмечается, что общие доходы за год составили 466,1 млрд грн, из которых собственные поступления - 281,6 млрд грн, средства госбюджета - 184,5 млрд грн. Расходы за 2020 год составили 479,3 млрд грн.

С начала года фонд получил на 19,7 млрд грн меньше плановых поступлений по единому социальному взносу, при этом в декабре был наименьший разрыв за год - на 0,3 млрд грн меньше.

Скриншот ПФУ
Скриншот ПФУ
Скриншот ПФУ

Плановый бюджет на 2020 год

Плановый бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составлял 448,61 млрд грн, из них 146,83 млрд грн – дефицит фонда, который покрывается за счет средств государственного бюджета.

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Автор: Богдан Слуцкий