Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственный бюджет Украины на 2023 год.
"Все, спасибо. Президент подписал Проект бюджета на 2023 год", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Основные показатели госбюджета-2023
- ВВП и инфляция. Показатель номинального ВВП на следующий год заложен в размере 6 трлн 279,3 млрд гривен, а реальный ВВП вырастет должен продемонстрировать рост на 3,2%. Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28,0% после инфляции в 29,3%.
- Курс доллара заложен на уровне 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Прогнозируется, что на конец следующего года курс вырастет до 45,8 гривен.
- Прожиточный минимум с 1 января прожиточный минимум на одно лицо установлен в размере 2589 гривен Н месяц.
- Минимальная зарплата в следующем году повышаться не будет – 6700 гривен в месяц.
- На субсидии планируют потратить 37,9 миллиарда гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году.
- Расходы на оборону заложены на уровне 1141,1 миллиарда гривен или 18,2% ВВП.
Принятие госбюджета-2023 - что известно
3 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год. Собственные доходы страны в следующем году составят 1,3 трлн грн, а расходы будут вдвое больше – 2,6 трлн грн.
Документом предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России объемом 35 млрд грн.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, дефицит в 38 млрд долларов предполагается преимущественно закрывать благодаря поддержке международных партнеров Украины, в частности Евросоюза, США и МВФ.