Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год еще 3 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственный бюджет Украины на 2023 год.

"Все, спасибо. Президент подписал Проект бюджета на 2023 год", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Основные показатели госбюджета-2023

ВВП и инфляция . Показатель номинального ВВП на следующий год заложен в размере 6 трлн 279,3 млрд гривен, а реальный ВВП вырастет должен продемонстрировать рост на 3,2%. Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28,0% после инфляции в 29,3%. Курс доллара заложен на уровне 42,2 гривны за доллар в среднем за год. Прогнозируется, что на конец следующего года курс вырастет до 45,8 гривен. Прожиточный минимум с 1 января прожиточный минимум на одно лицо установлен в размере 2589 гривен Н месяц. Минимальная зарплата в следующем году повышаться не будет – 6700 гривен в месяц. На субсидии планируют потратить 37,9 миллиарда гривен, что на 9,2% меньше, чем в 2022 году. Расходы на оборону заложены на уровне 1141,1 миллиарда гривен или 18,2% ВВП.

Принятие госбюджета-2023 - что известно

3 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год. Собственные доходы страны в следующем году составят 1,3 трлн грн, а расходы будут вдвое больше – 2,6 трлн грн.

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Документом предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России объемом 35 млрд грн.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, дефицит в 38 млрд долларов предполагается преимущественно закрывать благодаря поддержке международных партнеров Украины, в частности Евросоюза, США и МВФ.

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