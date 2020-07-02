В Минфине пообещали выполнить план поступлений в бюджет-2020

В июне 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило около 113 миллиардов гривень, что на 5,5% больше плана.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что план поступлений в государственный бюджет до конца текущего года будет выполнен.

Читайте такжеДыра в бюджете и соцвыплаты: глава Минфина рассказал, на что пойдет кредит МВФ

В ходе брифинга Марченко сообщил, что в июне 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило около 113 миллиардов гривень, роспись выполнена на 105,5%, дополнительные поступления в бюджет составили 5,5 миллиарда гривень.

По его словам, отставание по доходам общего фонда госбюджета на сегодня составляет около 44 миллиардов гривень.

"Это перевыполнение позволяет нам сократить нынешнее отставание по доходам. Есть все ожидания, что до конца года роспись бюджета по доходам будет выполнена. Более того, ставится задача по перевыполнению, и я думаю, что, наладив работу налоговой и таможенной служб, мы это задание выполним", - заявил министр финансов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минфина, государственный бюджет Украины в январе-июне 2020 года выполнен с дефицитом в размере 16,7 миллиарда гривень, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 27,9 миллиарда гривень, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 42,1 миллиарда гривень.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram