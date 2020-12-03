Текущий средний ремонт приблизился к капитальному ремонту. По мнению экспертов это вызывает дополнительную потребность в отношении контроля качества такого ремонта.

По расчетам CoST Украина в 2020 году средняя стоимость 1 км нового строительства составила 90,2 млн грн, что на 14,3% меньше, чем аналогичный показатель 2019 года. Стоимость реконструкции в среднем уменьшилась на 44,7% и составила 36 млн грн, капитального ремонта - 25,184 млн грн (+4%).

Об этом сообщил директор Инициативы по прозрачности строительства CoST Украина Святослав Абрамов во время презентации результатов деятельности организации.

"Мы проанализировали ремонты, проведенные "Укравтодором" в 2020 году, и выявили достаточно позитивную тенденцию - не 100%, но большинство текущих средних ремонтов дорог "Укравтодор" в текущем году, в отличие от предыдущих периодов, проводит по усиленной технологии. Заменяется и укрепляется основа автодорог, что приближает технологию выполнения текущего среднего ремонта дорог к технологии капитальных ремонтов. Соответственно, долговечность отремонтированных дорог значительно возрастает", - отметил Святослав Абрамов.

Он также отметил подорожание ремонта текущего среднего ремонта, которое произошло путем включения в состав ремонта усиления дорожного основания, устройство барьерных ограждений, освещения, новых дорожных знаков и тому подобное.

Таким образом текущий средний ремонт приблизился к капитальному ремонту. По мнению экспертов это вызывает дополнительную потребность в отношении контроля качества такого ремонта.

"Укравтодор осуществил шаги в этом направлении, введя независимый технадзор, и порой именно в закупке инжиниринговых услуг мы видим аномальные падения цен, профильные эксперты указывают на необходимость доработки состава работ и формата отчетности независимого технадзора", - добавил Абрамов.

Кроме этого Инициатива по прозрачности инфраструктуры положительно оценила мероприятия "Укравтодора" по планированию закупочного процесса.

"Наши эксперты установили, что в 2020 году тендеры "Укравтодора" планировались значительно лучше, чем в прошлом году. Так, большинство договоров было заключено уже в апреле, а не в июне, как это происходило в 2019 году. Также положительной тенденцией является приоритизация на больших объемах работ. "Укравтодор" выбрал правильную тактику ремонтировать большие участки дорог, а не восстанавливать автодороги небольшими отрезками, по несколько километров", - сообщил Абрамов.

Также директор CoST Украина отметил положительную тенденцию существенного уменьшения количества неконкурентных процедур закупок "Укравтодора", по сравнению с прошлыми годами.

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Автор: УНИАН