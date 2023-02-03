Команда не скрывает, что 29-й год работы на рынке Украины оказался самым трудным из-за войны, несмотря на это COMINBANKу удалось не только сохранить вкладчиков, но и заинтересовать новых.

По результатам ежегодного исследования банковского рынка от сообщества "Финансовый клуб" COMINBANK вошел в топ "25 ведущих банков Украины во время войны".

Исследование было адаптировано к работе банков в условиях военного положения. В этом году эксперты оценили 67 банков, работающих сегодня на рынке Украины.

COMINBANK занял второе место в номинации "Классический депозит" и 22-е в общем рейтинге.

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Под классическим депозитом подразумевался стандартный (неакционный) вклад физлица в размере 100 тыс. грн на три месяца. Позицию банков в рейтинге определяли следующие показатели: среднегодовая процентная ставка; количество отделений, в которых доступна услуга; количество клиентов, воспользовавшихся услугой в январе-августе 2022; динамика гривневого депозитного портфеля физлиц в банке.

Команда не скрывает, что 29-й год работы на рынке Украины оказался самым трудным из-за войны, несмотря на это COMINBANKу удалось не только сохранить вкладчиков, но и заинтересовать новых.

"Ежемесячно мы привлекали 60-80 млн грн депозитов физических лиц, и более половины из них – это были новые вкладчики", – отмечает Татьяна Путинцева, Председатель Правления COMINBANK.

Сейчас среди популярных депозитов в COMINBANK – "Выгодный курс" и "Максимальный доход". Наибольшая доходность, которую клиенты могут получить по условиям последнего – до 18,75% годовых.

В банке прогнозируют, что депозиты и дальше останутся лидерами среди банковских продуктов и не утратят популярность в 2023 году.

Также отметим, что 1 февраля 2022 года депозит от COMINBANK "Ваши деньги" вошел в ТОП-11 лучших бизнес-депозитов в гривне сроком на 3 недели по результатам исследования Bankchart.com.ua. Аналитики изучили депозитные предложения более 15 крупнейших украинских банков. По их оценке депозитный продукт для предпринимателей "Ваши деньги" занял 2-е место.

СПРАВКА

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) — универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. Количество отделений банка по состоянию на сентябрь 2022 года – 55 по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Владельцем 100% акций банка является Стефан Пол Пинтер – основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).

Исследование "25 ведущих банков Украины во время войны — 2022" можно просмотреть по ссылке.