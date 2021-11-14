Гривня продолжит свое укрепление, считают эксперты.

Гривня в ближайшую неделю сохранит свои позиции по отношению к доллару: курс продажи не опустится ниже 26 грн/доллар, а покупка может преодолеть данный рубеж.

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на прогноз экспертов.

По мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, в ближайшее время отечественная валюта останется переименчивой, диапазон - 26,05-26,15 грн/доллар.

"Следим за энерготрейдерами, они могут выйти с покупкой валюты для импорта энергоносителей. Возможно, что спекулянты при этом вновь попробуют раскачать тонкий рынок. Дальнейшее укрепление гривни до 26 грн/доллар и ниже будет сдерживать Нацбанк", - поясняет эксперт.

В свою очередь аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак говорит: причин для ослабления гривни нет, поэтому курс доллара будет снижаться и впредь.

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"Средний диапазон колебания наличного доллара будет в рамках 25,8-26,1 гривни, а евро упадет до 29,8-30,1 грн", - уточнил он.

Укрепление гривни также прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Для держателей валютных накоплений крепкая гривня - это негативные прогнозы, так как стоимость иностранной валюты находится в нисходящей динамике весь год", - объясняет Максим Орыщак.

Шевчишин при этом советует украинцам покупать доллары, поскольку, по его мнению, дешевле, чем сейчас, эта валюта уже не будет.

"Укрепление гривни - хорошая возможность купить подешевевшую валюту. Но надо быть готовым к тому, что заработать на росте курса пока не удастся. Главная причина того, что доллар "не хочет" дорожать - это эпидемия ковида, угнетающая деловую активность", - разъяснил Андрей Шевчишин.

Национальный банк Украины на понедельник, 15 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,11 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,90 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Юрий Годован