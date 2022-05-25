На стоимость мяса повлияет рост цен на энергоресурсы и сложная логистика, отметил эксперт.

Ближайшие месяцы цены на свинину и все виды мяса будут постепенно увеличиваться, но не быстрыми темпами.

Об этом сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

"Причинами подорожания мяса в военный период является рост цен на энергоресурсы и сложная логистика. Корма, которые составляют более 60% себестоимости мяса, в ближайшее время не будут остро влиять на конечную цену для потребителя. Из-за заблокированных украинских портов экспорт кормов для скота остановлен, что влияет на работу животноводческого комплекса в восточных странах, ведь именно Украина производит и поставляет наиболее протеиновые корма в этом регионе", - отметил Гопка.

По словам эксперта, за последние три месяца общие средние цены на свинину увеличились несущественно.

Отмечается, что свиная лопатка подорожала с 111,16 грн/кг до 118,44 грн/кг (на 7%), ошеек вырос в цене с 150,39 грн/кг до 160,95 грн/кг (на 7%), грудинка подорожала с 102,16 грн/кг до 117,45 грн/кг (на 15%), фарш укрепился в цене с 79,00 грн/кг до 97,00 грн/кг (на 22%).

Импорт свинины за апрель составил 2,37 тыс. тонн, что на 59% больше чем в прошлом году, а экспорт был приостановлен, поскольку преимущественно осуществлялся морскими путями. Но, как отметил аналитик, с 11 мая по Европейской Комиссией и странами-членами ЕС были обновлены условия ввоза и транзита мяса через территорию ЕС, что открывает новые транзитные пути для экспорта через Румынию.

Он добавил, что экспорт свинины будет постепенно увеличиваться также через Польшу, поскольку министры аграрной политики Украины и Польши работают над решением вопроса транзита по польской территории украинских товаров животного происхождения категорий, которые неавторизованные в соответствии с требованиями ЕС.

Напомним, по данным Госстата, в Украине в апреле в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2021 года, возросли цены на ряд продуктов, в частности, мясо подорожало на 15%.

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