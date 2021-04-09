В то же время, в Украине подешевели практически все овощи "борщевого набора".

Цены на яйца, сахар и подсолнечное масло в апреле продолжают держаться на высоком уровне – по состоянию на 9 апреля эти продукты стоят более чем вполовину дороже, чем на аналогичную дату прошлого года.

Читайте такжеВ Украине ускорилась инфляция: что подорожало больше всегоОб этом свидетельствуют данные мониторинга Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, средняя стоимость яиц (по закупочным ценам производителей) в апреле достигла 25,36 грн/кг, что на 55% больше, чем в это же время годом ранее, и на 1% больше, чем в предыдущем месяце.

Подсолнечное масло подорожало до 45,10 грн/кг, что на 63% больше, чем в апреле 2020 года, и на 16% больше, чем месяцем ранее.

Стоимость сахара выросла до 19,47 грн/кг, что на 54% больше, чем годом ранее, и на 7% больше по сравнению с мартом.

По данным Минэкономики, также за год подорожали крупы: гречневая – на 25% (до 35,2 грн/кг), кукурузная – на 57% (до 12,3 грн/кг), ячменная – на 44% (до 11,4 грн/кг). Кроме того, подорожали в Украине сливочное масло – на 11% (до 166,9 грн/кг) и молоко – на 12% (до 20,2 грн/кг).

Также за год выросли в цене основные виды мяса: говядина – на 10% (до 99 грн/кг), свинина – на 2% (до 84 грн/кг), курятина – на 9% (до 52,5 грн/кг).

При этом подешевели практически все овощи борщевого набора: картофель – на 20% (до 9 грн/кг), капуста – на 23% (до 4,7 грн/кг), лук – на 46% (до 5,8 грн/кг), свекла – на 1% (до 6,2 грн/кг).

В то же время, Госстат отмечает более значительный рост цен на яйца, подсолнечное масло и сахар в годовом выражении - на 109-114,9% за март 2021 года.

Цены на продукты в Украине

Потребительская инфляция в Украине в марте в годовом выражении - по сравнению с мартом 2020 года - составила 8,5%, ускорившись с 7,5% в феврале.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует временно упростить импорт сахара для стабилизации цен в Украине.

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Автор: Анна Нагорная