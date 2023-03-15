Традиционно сезонные рост цен продолжается до момента, пока не появляются первые овощи из открытого грунта с нашей территории.

В Украине в этом году спад цен на овощи может прийтись на конец мая и начало лета.

Как сообщил в эфире информационного телемарафона член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, около трети парниковых хозяйств Украины, из которых Запорожье – 11%, Херсонщина – 18-19%, в этом году не поставят свою продукцию на украинский рынок.

В то же время на работе других отечественных парниковых хозяйств негативно сказались зимние блэкауты. Поскольку, как отметил эксперт, кВт-ч электроэнергии в дизельном генераторе дороже где-то примерно в 5 раз, чем та, что получается по сети.

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"Импорт дорогой, он везется. Но он в любом случае не сможет сдержать того роста цен, который есть", – подчеркнул Пендзин.

По его мнению, в этом году будет теплая ранняя весна, что в конечном итоге будет способствовать ускорению снижения цен на овощи.

"У нас традиционно сезонные рост цен идут до того момента, пока не появляются первые овощи из открытого грунта с нашей территории. Как правило, это июнь. Если теплая весна, то это может быть и конец мая и начало июня. Исходя из той погоды, которая есть сейчас, есть надежда, что в этом году резкое снижение цен на овощную группу придется на начало лета, может даже на конец весны", – прогнозирует эксперт.

Цены на овощи в Украине - что стоит знать

По данным Государственной службы статистики, цены на товары и услуги в 2022 году выросли почти на 23%. При этом рост цен на овощи составил 68,5%.

В частности, рекордно выросла стоимость лука. До мая лук может подорожать еще на 30%.

Также на украинском рынке длительное время наблюдается рост цен на морковь.

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