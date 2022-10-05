Досудебные расследования по уголовным производствам продолжаются.

Бюро экономической безопасности Украины предупредило незаконное возмещение НДС из бюджета на сумму 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты БЭБ проанализировали заявки более 4,5 тыс. предприятий на возмещение 21 млрд грн налога на добавленную стоимость. При этом были установлены заявки 225 предприятий на 3,3 млрд грн, законность бюджетного возмещения НДС которых вызвала сомнение у аналитиков БЭБ.

Видео дня

"Во время изучения деятельности этих субъектов хозяйствования детективы БЭБ установили отсутствие операций по экспорту, информации о продаже товаров в бухгалтерском и налоговом учетах и их отсутствие на складах. Это может свидетельствовать об осуществлении операций по реализации товарно-материальных ценностей за наличные средства без отражения таких операций по реализации в едином реестре налоговых накладных", - говорится в сообщении.

В рамках досудебных расследований собрана соответствующая доказательная база относительно сомнительного бюджетного возмещения НДС рядом субъектов хозяйствования.

"Например, среди упомянутых предприятий есть такие, которые зарегистрированы на АЗС, на земельных участках, где ведутся строительные работы. Некоторые их фиктивные руководители являются лицами, не имеющими постоянного места жительства, или же не имеющими никакого отношения к деятельности упомянутых обществ. Установлено несколько компаний, которые фактически не предоставляют помещения в аренду, хотя по их адресам зарегистрированы общества с фиктивной деятельностью. Такие случаи не единичны. Все это свидетельствует о фиктивности финансово-хозяйственной деятельности предприятий - нарушителей законодательства", - подчеркнули в БЭБ.

Досудебные расследования в уголовных производствах по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), продолжаются.

Война в Украине и БЭБ:

29 марта 2022 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) национализировало 7 грузовых автомобилей, принадлежащих компаниям из Беларуси и России.

Сотрудники БЭБ совместно с Волынской областной военной администрацией обнаружили на одном из пунктов пропуска государственной границы с Белоруссией 7 грузовых транспортных средств, которые принадлежат компаниям из Беларуси и России. Обнаруженные грузовики осуществляли вывоз ТМЦ в Беларусь во время военного положения. Ориентировочная общая стоимость транспортных средств составляет около 9 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости: