Галина Янченко подчеркнула, что дело ТРЦ SkyMall фактически является единственным, по ее мнению, проблемным вопросом в отношениях между Эстонией и Украиной.

Глава Временной специальной комиссии (ВСК) по защите прав инвесторов при Верховной Раде Галина Янченко позитивно оценивает возможность скорого решения инвестиционного спора, касающегося торгово-развлекательного центра SkyMall и возврата этого ТРЦ эстонским инвесторам.

Об этом она сказала журналистам во время инвестфорума RAU 2021, сообщают Контракты.

"У команды Владимира Зеленского, по моему мнению, нет никаких личных заинтересованностей в этом деле. Соответственно, есть все предпосылки к тому, чтобы довести его до конца, и таким образом наладить наши отношения с Эстонией, вернуть доверие эстонских инвесторов кУкраине", – заявила Галина Янченко.

Она также подчеркнула, что дело ТРЦ SkyMall фактически является единственным, по ее мнению, проблемным вопросом в отношениях между Эстонией и Украиной и ее огорчил месседж Президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая недавно заявила, что не советует гражданам ее страны инвестировать в Украину.

"На сегодняшний день существует только один вопрос, который наложил негативный отпечаток на взаимодействие и сотрудничество между Украиной и Эстонией – это кейс SkyMall. Думаю, именно его она и имела в виду, - сказала глава спецкомисии ВР по защите прав инвесторов. - Да, он резонансный и большой, но это вопрос политической коррупции в окружении Петра Порошенко. История SkyMall длилась годами. Больше всего негативных событий произошло в период между 2014 и 2018 гг. Не последнюю роль в нем сыграли так называемые "смотрящие", которые при Порошенко отвечали за правоохранительные органы, прокуратуру и суды. У Украины и Эстонии должны быть самые лучшие взаимоотношения – дипломатические, политические и экономические. Вопрос в том, чтобы развязать кейс SkyMall. Правоохранительные органы должны сыграть в этом ключевую роль".

Галина Янченко даже назвала конкретный срок, в течение которого проблема со SkyMall может быть решена - полгода-год – но при условии содействия украинских властей и правоохранителей.

"Думаю, что буквально за полгода-год можно было бы достичь хорошего прогресса. Но необходимы политическая воля и усилия правоохранительных органов", - сказала, в частности, Янченко.

Напомним, что уже скоро государство Украина может получить иск на 750 млн долларов из-за инвестконфликта со SkyMall.Весной текущего года эстонские инвесторы торгово-развлекательного центра SkyMall были вынуждены инициировать инвестиционный спор в США. Время, предоставленное для досудебного урегулирования спора, когда стороны могут договориться, заканчивается в ноябре.

Автор: Иван Бойко