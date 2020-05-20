США предоставили Украине более $15 миллионов для борьбы с коронавирусом

По данным Госдепартамента США, за последние 20 лет Украина получила от Америки почти 5 миллиардов долларов помощи.

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 15,5 миллиона долларов помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

Согласно сообщению, 13,1 миллиона долларов было предоставлено в форме гуманитарной помощи для больниц, а 2,4 миллиона долларов Украина получила для поддержки уязвимых групп населения во время пандемии.

В госдепартаменте подчеркнули, что за последние 20 лет Украина получила от США почти 5 миллиарда долларов помощи, в том числе 362 миллиона долларов были направлены на поддержку украинской системы здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о выделении Украине 1,2 миллиарда евро займа для преодоления последствий пандемии коронавируса.