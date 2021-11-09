На выгодное положение доллара повлияла, в частности, неплохая статистика безработицы в США.

С начала недели американский доллар торгуется с соотношением 1,1560 к евро.

По убеждению аналитика "RoboForex" Андрея Гойлова, на "симпатии" рынка к доллару повлияла, в частности, неплохая статистика безработицы в США, пишет UBR.ua.

Он отметил, что в октябре средняя почасовая зарплата выросла на 0,4%, а число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора – на 531 тысяч.

На этом фоне валютная пара евро/доллар исполнила волну снижения к уровню 1,1514, а затем скорректировалась к 1,1560.

Читайте такжеBitcoin побил исторический максимумЭксперт не исключает, что коррекция может продолжиться до уровня 1,626: "Далее возможно звено роста к уровню 1,1560. Технически такой сценарий подтверждает индикатор MACD, сигнальная линия которого торгуется ниже нулевой отметки. Сегодня индикатор сигнализирует о возможной коррекции. После ее завершения ожидаем снижение сигнальной линии к новым минимумам".

С выходом вверх, указывает Гойлов, откроется потенциал для роста как минимум к 1,1605. В случае выхода вниз Гойлов рассматривает продолжение тренда к уровню 1,1480.

Обмен валют 9 ноября

Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,20 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,08/26,10 грн/долл., к евро - на уровне 30,18/30,21 грн/евро.

Автор: Виолетта Орлова