Курс гривни к евро установлен на уровне 30,20 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 9 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,08 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ ближайшее время курс гривни продолжит удивлять украинцев: новый прогнозСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,20 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,08/26,10 грн/долл., к евро - на уровне 30,18/30,21 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 8 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,10 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий