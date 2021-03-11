11% предпринимателей надеются на некоторые улучшения бизнес-климата в Украине в этом году.

Около 44% предпринимателей ожидают ухудшения бизнес-климата в Украине в 2021 году, а 11% надеются на некоторые улучшения.

Об этом говорится в опросе, проведенном среди более 70 компаний-членов Торгово-промышленной палаты Украины.

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"44% респондентов ожидают ухудшения бизнес-климата в 2021 году, 38,9% – оценивают его нейтрально и лишь 4,2% ожидают значительного ухудшения, однако 11% надеются на определенное улучшение. В целом оценка бизнес-климата на 2021 год нейтрально-пессимистичная", – говорится в опросе.

Отмечается, что 25% респондентов ожидают оживления бизнес-деятельности в 2021 году, около 35% настроены нейтрально, еще 37,5% ожидают определенного спада, а 2,8% – существенного спада.

В целом, по данным ТПП, прогнозы респондентов относительно бизнес-деятельности в 2021 году – разнонаправленные и в основном осторожно нейтральные.

Среди проблем, мешающих развитию в Украине малого и среднего бизнеса (МСБ), предприниматели чаще всего называют: слабую защиту прав собственности со стороны органов государственной власти, высокий уровень коррупции в органах власти, виды и ставки налогов для МСБ, высокие начисления в фонд оплаты труда для МСБ, недостаточный доступ МСБ к кредитным ресурсам и так далее.

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Позже Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам в рамках программы, смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

С 2021 года программой «5-7-9%» может пользоваться и средний бизнес.

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Автор: Анна Нагорная