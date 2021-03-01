Попытки мошенничества удалось своевременно предотвратить.

С 1 января текущего года удалось пресечь более 40 попыток использования электронных кошельков в преступных целях. Информация об этом уже передана в правоохранительные органы.

Об этом идет речь в релизе международной платежной системы GlobalMoney, которая совместно с Банком Альянс внедрила совместный финансовый мониторинг. Отмечается, что обнаружение и блокировка кошельков, которые могут быть использованы в противозаконных целях происходит мгновенно. Информация оперативно передается в соответствующие органы для дальнейшего реагирования.

В GlobalMoney пояснили, что следят за законностью операций, проводимых пользователями, а также выполнением требований законодательства.

“Для GlobalMoney вопрос прозрачности и законности операций является принципиальным”, - заверила Татьяна Тимошенко, руководитель департамента финансового мониторинга GlobalMoney.

С начала года была внедрена обязательная идентификация пользователей, которые проводят операции пополнения или выведения средств с е-кошельков. Это дало возможность своевременно обнаружить и заблокировать более 40 кошельков с подозрительной активностью.

В Банке Альянс заверяют: в порядочности клиентов сомнений нет, речь идет о прозрачности и законности использования счетов.

“Наша ключевая задача, выполнить все нормы законодательства и обеспечить подобную прозрачность для регуляторных институтов”, - пояснили в департаменте электронной коммерции Банка Альянс.

В Украине с 1 января 2021 года в силу вступило постановление Нацбанка № 133, которым внесены изменения в Положение об электронных деньгах в части обязательной идентификации пользователей при проведении операций с электронными деньгами.

Документ был принят регуляторным органом в связи с вступлением в силу поправок к Закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН